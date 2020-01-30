ИАЦ «Альпари»: Решение ФРС ослабило рубль

Решение ФРС ослабило рубль

В среду, 29 января, доллар и евро пришли в себя после чувствительного удара, нанесённого им во вторник российской нацвалютой, и перешли в довольно агрессивное наступление. К закрытию торгов в среду курс американского доллара расчётами «на завтра» вырос на 26 коп. (+0,42%), до 62,55 руб. Тем временем курс евро вырос на 24 коп. (+0,33%), до 68,86 руб.

Скорее всего, негативом для рубля послужил уже не столько китайский вирус, сколько благоприятное для доллара решение ФРС по процентным ставкам. Так, комитет по открытым рынкам ФРС США в среду предсказуемо сохранил процентные ставки без изменений, в коридоре 1,5-1,75%. За это решение члены комитета проголосовали единогласно.

В сопроводительном комментарии Федрезерва говорилось о том, что проводимая монетарная политика является подходящей для поддержания высокой экономической активности, сильного рынка труда и уровня инфляции, близкого к таргету ФРС в 2% в год. Таким образом, Федрезерв в начале года приостановил череду снижения ставок (напомним, что в прошлом году процентные ставки в США понижались трижды), обосновав это тем, что проводимая им в прошлом году денежно-кредитная политика принесла положительные результаты для экономики США.

Интересно отметить, что ни в сопроводительном комментарии ФРС, ни в выступлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла ни разу не упоминались Китай и коронавирус. По-видимому, в ФРС не считают это явление серьёзной угрозой экономическому росту в США, либо предпочитают более внимательно изучить влияние этого события на мировую и в том числе американскую экономику. После выступления Пауэлла долларовый индекс DXY повысился на 0,1%, но затем начал умеренно сползать вниз.

Цена нефти сорта Brent в среду на ICE упала на 0,79%, до $58,69 за баррель на сообщении о неожиданно высоком росте коммерческих запасов нефти в США. В то время как аналитики ждали, что запасы за неделю вырастут на 482 тыс. баррелей, запасы выросли на 3,55 млн. баррелей. Эта негативная для нефтяного рынка статистика затмила даже новости о коронавирусе. Сегодня с утра падение продолжается, цена Brent теряет 0,82%.

Мы полагаем, что сегодня на открытии рубль может немного снизиться. Повышаем прогноз по курсу доллара до 62-63 руб., а прогноз по курсу евро - до 68-69,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»