ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки без восторга встретили решение ФРС

В среду, 29 января, настроение на мировых фондовых рынках немного улучшилось. Европейские рынки в преддверии Брекзита росли, в то время как американский рынок показывал более осторожную динамику. Индекс Dow 30 в среду незначительно подрос на 0,04%, одновременно индекс S&P 500 немного упал, на 0,09%, а индекс Nasdaq, немного опередив Dow, прибавил 0,06%. Азиатские рынки сегодня с утра в «красной» зоне — опасения распространения китайского коронавируса на соседние страны пока высоки.

В среду ФРС США приняла решение сохранить процентные ставки в коридоре 1,5-1,75%. Решение Федрезерва было ожидаемо и продиктовано результативностью прошлых снижений процентных ставок. После объявления этого решения американские фондовые рынки пошли вверх, однако рост оказался довольно слабым.

Российский фондовый рынок в среду показывал неоднозначную динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 3128,8 пункта, а индекс РТС упал на 0,1%, до 1570,65 пункта. Лидерами роста стали акции «ФСК ЕЭС», подорожавшие на 3,48%, а также бумаги «Яндекса» (+3,22%) и «Распадской» (+3,17%). Аутсайдерами рынка оказались обыкновенные акции «Мечела» (-1,7%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,38%) а также акции «Газпрома» (-1,28%). На сегодня по индексу РТС мы ожидаем 1560-1590 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3100-3140 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в среду упала на 0,79%, до $58,69 за баррель, а техасская нефть WTI — на 1,44%, до $53,1 за баррель на фоне данных о резком росте коммерческих запасов нефти в США за неделю на 3,55 млн баррелей. Сегодня с утра цена Brent теряет 0,82% стоимости, а баррель WTI дешевеет ещё на 0,55%. Наш прогноз по цене Brent сегодня составляет $58-59 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»