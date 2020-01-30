ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг может попытается закрепиться ниже 3100 пунктов

Импульс к отскоку мировых рынков оказался слабым. Технические факторы и поддержка со стороны корпоративных новостей (порадовали Apple, GE, Boeing) способствовали вчера попыткам роста американских фондовых индексов, однако растущие опасения относительно выраженно негативного влияния эпидемии коронавируса на экономику КНР и бизнес компаний США, а также итоги заседания ФРС не позволили им рост удержать. Завершившееся заседание Федрезерва стало центральным событием для вчерашних торгов. Хотя регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне (1,5%-1,75%), он стал более острожен в оценке экономической ситуации в США: в своем стейтменте указал на слабость инвестиционной активности и экспорта, а темпы роста потребления домохозяйств - умеренными (в декабре использовался термин «сильные»), а глава ФРС Дж. Паэуэелл отметил сохранение непопределенности в глобальной экономике и серьезность вспышки конронавируса. Федрезерв также принял решение чуть повысить ставку резервирования (до 1,6%) и продолжить операции по предоставлению ликвидности как минимум до второго квартала 2020 г. (как отметим Дж. Пауэлл, для обеспечения «достаточности» резервов банков), - операции на открытом рынке в целом выглядят не остро необходимыми, учитывая, что ключевые показатели денежного рынка с начала этого года смотрятся неплохо, - и это также несколько настораживает, После заседания ФРС инвесторы предпочли вернуться к фиксации прибыли в рискованных активах и к покупкам гособлигаций США (доходность 10-летних UST обновила минимумы с октября) и драгметаллов. Сегодня, на фоне сообщений о сохранении высоких темпов распространения эпидемии и летальных исходов в КНР, рынки акций в Азии, фьючерсы на американские индексы и нефть снижаются, вновь формируя выраженно негативную внешнюю конъюнктуру в начале дня.

Мы полагаем, что коррекционные настроения на мировых рынках в четверг будут преобладать. Более того, планомерно ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае и ожидания возобновления работы китайских рынков после «длинных» выходных, способного усилить негативный новостной поток, могут привести к сохранению коррекционных настроений в конце недели.

Вчера российский фондовый рынок сохранил инерцию к росту, а индекс МосБиржи пытался вернуться к отметке 3150 пунктов и «закрыть» «гэп» понедельника при поддержке спроса на акции внутренних секторов и выборочные бумаги «нефтянки» (НОВАТЭК). Сегодня, учитывая заметное ухудшение внешней конъюнктуры, склонны ждать возврата коррекционных настроений и на российский рынок акций: индекс МосБиржи, по нашему мнению, в четверг может попытается закрепиться ниже 3100 пунктов на продажах в «голубых фишках», наиболее уязвимых к негативному развитию событий на глобальных рынках.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"