ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3100 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС снижаются примерно на процент. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3100 пунктов. Азиатские фондовые индексы в минусе, цены на нефть и сырьевые металлы на минимумах с начала года. ФРС сохранила процентную ставку в прежнем диапазоне 1,5-1,75%, это совпало с ожиданиями рынков. Решение было принято единогласно. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что ФРС продолжит проводить операции РЕПО как минимум до апреля.

Brent торгуется по $58,1 за баррель, теряя 1,37%. Рубль слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,9-63,2 руб., а по паре евро/рубль – 69,2-69,5. Евро/доллар торгуется на отметке 1,101.

Бразилия не планирует ни вступать в ОПЕК, ни участвовать в соглашении по ограничению добычи, заявил глава Министерства энергетики и горнорудной промышленности Бенито Альбукерке. По его словам, правительство стремится нарастить производство нефти и газа до уровня, обеспечивающего место в первой пятерке мировых экспортеров энергоресурсов, сейчас Бразилия — девятая. Против вступления в ОПЕК выступила прежде всего национальная нефтегазовая компания Petrobras. Пока же Бразилия наращивает нефтедобычу. В 2019 году Бразилия уже вышла на уровень более трех миллионов баррелей в сутки.

В целом участники соглашения ОПЕК+ урезали производство с 32,4 млн баррелей в день до 30 млн баррелей. В результате удалось стабилизировать цены, но общая рыночная доля снизилась с 33,6% до исторического минимума — 28,5%. Все это досталось США, поднявшим добычу на четыре миллиона баррелей в сутки, в результате чего экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт (страна стала нетто-экспортером).

А что Россия? В декабре министр энергетики России Александр Новак предупредил, что уже в 2020 году Россия может выйти из ОПЕК+. Сейчас главный и практически единственный поставщик тяжелых сортов — Россия, и нефтепереработчики Евросоюза, США, Китая, Турции и других стран буквально выстраиваются в очередь за отечественным сырьем. Так что увеличение добычи российской нефти пошло бы на пользу всем. Однако этому мешает соглашение ОПЕК+. После истории с Бразилией Москве предстоит заново оценить все плюсы и минусы сотрудничества с нефтяным картелем. Однако, вероятно, Россия последует за Бразилией.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»