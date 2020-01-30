Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 3 151,8201 руб/1 г золота и 36,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 151,8201 руб.

1 грамм серебра - 36,0600 руб.

1 грамм платины - 1 989,9399 руб.

1 грамм палладия - 4 661,9302 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,0101 р. (1,22%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (2,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2300 р. (0,11%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,2498 р. (1,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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