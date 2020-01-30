Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 3 151,8201 руб/1 г золота и 36,0600/1 г серебра
30 января 2020
ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 151,8201 руб.
- 1 грамм серебра - 36,0600 руб.
- 1 грамм платины - 1 989,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 4 661,9302 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,0101 р. (1,22%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9000 р. (2,44%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2300 р. (0,11%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,2498 р. (1,18%).
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