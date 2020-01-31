Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Трамп – бумажный тигр

31 января 2020

США ввели против России новые санкции. Однако новые американские санкции являются чисто символическими, они никак не влияют на экономику России. Рубль и российские акции просто проигнорировали данную историю. Рынки больше интересует ситуация с китайским вирусом и заседание Федрезерва.

Дело в том, что Трамп – бумажный тигр. Или если хотите политика для него всегда продолжение экономики. Как там, «что хорошо для Форда, то хорошо для Америки». США не вводят действительно очень болезненные санкции против рублевых ОФЗ или «Газпрома» и «Сбербанка». А почему?

Ответ прост – их фонды сидят в высокодоходных российских государственных облигациях и акциях и ADR «Сбербанка» или «Газпрома». Они ждут хороших дивидендов. Политика политикой, но деньги старше. И на Московской бирже это прекрасно понимают. Не удивлюсь, если инвесторы из США примут активное участие в объявленной российским правительством программе приватизации.

В 2006 году во время IPO было очень много инвесторов из США в акции «Роснефти», которой достались основные активы «Юкоса». Хотя на словах на Западе поддерживали Ходорковского и бархатную национализацию нефтяной промышленности в России осуждали. Статья в ведущих СМИ Запада шла за статьей – какие плохие Путин, Сечин и «Роснефть», но инвесторы все равно купили.

Кто-то скажет, что инвесторы умней, чем журналисты. На самом деле, это не так. Просто каждый зарабатывает деньги, как может и умеет. Кто-то на дивидендах и курсах акций, а кто-то на информационной войне против России. За последнюю сейчас платят неплохо.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги