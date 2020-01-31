ИАЦ «Альпари»: Трамп – бумажный тигр

США ввели против России новые санкции. Однако новые американские санкции являются чисто символическими, они никак не влияют на экономику России. Рубль и российские акции просто проигнорировали данную историю. Рынки больше интересует ситуация с китайским вирусом и заседание Федрезерва.

Дело в том, что Трамп – бумажный тигр. Или если хотите политика для него всегда продолжение экономики. Как там, «что хорошо для Форда, то хорошо для Америки». США не вводят действительно очень болезненные санкции против рублевых ОФЗ или «Газпрома» и «Сбербанка». А почему?

Ответ прост – их фонды сидят в высокодоходных российских государственных облигациях и акциях и ADR «Сбербанка» или «Газпрома». Они ждут хороших дивидендов. Политика политикой, но деньги старше. И на Московской бирже это прекрасно понимают. Не удивлюсь, если инвесторы из США примут активное участие в объявленной российским правительством программе приватизации.

В 2006 году во время IPO было очень много инвесторов из США в акции «Роснефти», которой достались основные активы «Юкоса». Хотя на словах на Западе поддерживали Ходорковского и бархатную национализацию нефтяной промышленности в России осуждали. Статья в ведущих СМИ Запада шла за статьей – какие плохие Путин, Сечин и «Роснефть», но инвесторы все равно купили.

Кто-то скажет, что инвесторы умней, чем журналисты. На самом деле, это не так. Просто каждый зарабатывает деньги, как может и умеет. Кто-то на дивидендах и курсах акций, а кто-то на информационной войне против России. За последнюю сейчас платят неплохо.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»