ИАЦ «Альпари»: Евро пытается восстановиться вслед за фунтом

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. В плюсе торгуются четыре основные валюты (фунт, франк, йена и евро). Лидером по росту стал «британец». Он резко укрепился после заседания Банка Англии.

Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых. За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь членов Комитета по монетарной политике. За снижение проголосовали Джонатан Хаскел (Jonathan Haskel) и Майкл Сондерс (Michael Saunders). Центробанк сохранил объемы программы скупки гособлигаций — 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, при этом британский фунт отреагировал ростом на 90 пунктов. Это связано с числом проголосовавших за снижение ставки. По прогнозу ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена MPC. При чем Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро тоже хотели присоединиться в двум своим коллегам, но не стали.

Пара евро/доллар повышалась до 1,1027. Рост пары ограничен из-за укрепления фунта и падения кросс-курса евро/фунт. По итогам дня ожидаю продолжения восходящего движения до 1,1040.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»