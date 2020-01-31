Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро пытается восстановиться вслед за фунтом

31 января 2020

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. В плюсе торгуются четыре основные валюты (фунт, франк, йена и евро). Лидером по росту стал «британец». Он резко укрепился после заседания Банка Англии.

Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых. За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь членов Комитета по монетарной политике. За снижение проголосовали Джонатан Хаскел (Jonathan Haskel) и Майкл Сондерс (Michael Saunders). Центробанк сохранил объемы программы скупки гособлигаций — 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, при этом британский фунт отреагировал ростом на 90 пунктов. Это связано с числом проголосовавших за снижение ставки. По прогнозу ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена MPC. При чем Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро тоже хотели присоединиться в двум своим коллегам, но не стали.

Пара евро/доллар повышалась до 1,1027. Рост пары ограничен из-за укрепления фунта и падения кросс-курса евро/фунт. По итогам дня ожидаю продолжения восходящего движения до 1,1040.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги