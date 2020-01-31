ИАЦ "Альпари": Давление на рубль из-за коронавируса сохранится

Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, что следует из динамики торгов на московской бирже. Курс доллара 16:30 мск четверга составляет 63,14 руб., курс евро — 69,6 руб.

В среду, 29 января, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 62,54 руб., евро/рубль – на 0,36%, до 68,87 руб., фунт/рубль – на 0,3%, до 81,37 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Давление на рубль исходило от нефтяного рынка, вспышки нового коронавируса в Китае, а также завершения пика налоговых выплат января. Его ослабление было сдержано аукционами Минфина РФ.

Минфин в среду разместил два выпуска ОФЗ. Всего было продано ОФЗ на общую сумму 62,7 млрд руб. при спросе на 243,9 млрд руб. Индекс государственных российских облигаций вырос на 0,12%, до 151,47 пункта.

В четверг, 30 января, нефть торгуется в минусе на 1,21%, $57,67. Золото с йеной дорожают, юань ослабляется. По последним данным, число инфицированных достигло 7783 (+28,4%), смертей – 170 (+28%). Ситуация лучше не становится. Многие страны прекращают авиасообщения с Китаем, включая США.

Австралийские власти решили вывозить своих граждан из китайского Уханя на остров Рождества, где создадут зону карантина. Об этом заявил глава правительства страны Скотт Моррисон. Эвакуированные смогут попасть в Австралию лишь через 14 дней.

Учитывая внешний фон, динамику защитных активов и нефти, на сегодня стоит ожидать новую волну ослабления рубля. Пара доллар/рубль может вернуться к уровню 63 руб. Устойчивый спрос инвесторов на российские государственные облигации будет сдерживать рубль от падения. Помните, что при любых позитивных новостях из Китая, рубль тут же укрепиться к основным валютам.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»