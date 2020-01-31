ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: движение на рост к 1,1040

В четверг, 29 января, торги по евро завершились ростом. Перед заседанием FOMC пара обновила минимум и после выступления Джерома Пауэлла восстановилась до 1,1021. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на прежнем уровне 1,50-1,75%.

Решение ФРС оставить уровень основных процентных ставок в США без изменения ожидалось рынком. Пауэлл заявил, что ЦБ продолжит проводить операции РЕПО для поддержания ликвидности до апреля текущего года. Текущая денежно-кредитная политика является уместной для поддержки роста. После объявления решения ФРС доходность американских 10-летних гособлигаций понизилась до 1,38%.

Ожидания по среде полностью оправдались – обновление минимума с отскоком на 1,1021. Теперь появился новый вопрос: что нам ожидать от доллара и евро в четверг? Первое с чего хочется начать, это с ситуации в Китае. По последним данным, число инфицированных достигло 7783 человек (+28,4%), смертей – 170 (+28%). Ситуация лучше не становится. Многие страны прекращают авиасообщения с Китаем, включая США.

Австралийские власти решили вывозить своих граждан из китайского Уханя на остров Рождества, где создадут зону карантина. Об этом заявил глава правительства страны Скотт Моррисон. Эвакуированные смогут попасть в Австралию лишь через 14 дней.

Кроме Китая участники рынка ожидают решения Банка Англии по процентным ставкам. Ожидается сохранение ставки на уровне 0,75%. CME BoEWatch Tool показывают, что 45% ожидают снижения ставки до 0,5%. Рынок уже заложил снижение ставки, поэтому снижение могут быстро выкупить. А если ЦБ не снизит ставку, то нужно смотреть, кто как проголосовал.

Тема Китая будет давить на евро еще долго. Техническая картина благоприятная для евро. Рискну сегодня рассмотреть движение на рост к 1,1040 против коронавируса. Если 1,1030 не пройдем, то вернемся обратно.

В 11:00 мск Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь.

В 11:55 мск Германия представит отчет об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь.

В 11:00 мск еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь, а также представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за январь.

В 15:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке и объему покупок активов.

В 16:00 мск Германия опубликует индекс потребительских цен за январь.

В 16:30 мск в США выйдет отчет об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю и объема ВВП за четвертый квартал.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»