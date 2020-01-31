ИАЦ «Альпари»: Стабилизация нефти приостановит ослабления рубля

В четверг котировки нефти в середине дня активно снижались, однако по итогам дня падение оказалось совсем незначительным. Торги начались с отметки $58,6 за баррель марки Brent. В течение дня на опасениях из-за вспышки эпидемии коронавируса цена пробила уровни поддержки на $57,8 и $57,2 и опустилась до $56,7 – минимального значения с 3 октября. Отскочив от этого уровня, цена к концу дня вернулась к $58,1. Причиной для вечернего восстановления стало заявление ВОЗ о том, что ситуация с вирусом в Китае под контролем. А также слухи о том, что мартовское заседание ОПЕК+ может быть перенесено с конца марта на начало февраля. Утром пятницы черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $58,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,6-58,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития уровней поддержки на $57,8 и $57,2 сместился до $55,9-59,8. Нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует сегодня отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на три единицы, до 676 штук.

Основные западные фондовые индексы в четверг закрылись разнонаправленно, европейские преимущественно снизились, а американские к концу торгов вышли в плюс. Российский рынок, который, как и европейский, закрылся раньше, завершил день снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,65%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,66%. Среди лидеров снижения – «АЛРОСА» (-3,13%) и «Лукойл» (-2,86%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,43%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,2-1,0%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял 0,35%. %. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3288 п., на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Ситуация на внешних рынках формирует нейтральный фон, торги акциями откроются сегодня вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3075-3140 пунктов, по индексу РТС — 1530-1560 пунктов. Сегодня «Северсталь» опубликует финансовую отчетность по МСФО, а «Норникель» – производственные результаты за прошлый год.

Вслед за акциями в понедельник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,2600 руб. (+72 коп.). Европейская валюта выросла до 69,8300 руб. (+96 коп.). Стабилизация нефтяных цен сегодня может привести к приостановке ослабления рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,6-63,9 руб., для европейской валюты — 69,1-70,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»