ИАЦ «Альпари»: Рубль некому поддержать

В четверг, 30 января, доллар и евро продолжили успешную атаку на рубль и даже активизировали наступление на фоне падающей цены на нефть, затянувшейся шумихи вокруг китайского коронавируса и окончания налогового периода. К закрытию торгов четверга обменный курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 74 коп. (+1,2%), до 63,28 руб. Одновременно курс евро подорожал на 96 коп. (+1,4%), до 69,83 руб. Таким образом, курсы мировых резервных валют по отношению к рублю вернулись на уровни ноября 2019 года.

Цена нефти марки Brent в четверг подешевела ещё на 0,97%, до $58,12 за баррель. Отчасти это было вызвано неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в среду, отчасти – всё теми же страхами за стабильность китайской экономики и спроса на нефть. Дополнительного негатива рынку добавил прогноз Минэнерго США о том, что в будущем цены на нефть будут подвержены факторам, не поддающимся точному математическому прогнозированию. Сегодня с утра падение цены на нефть прекратилось, баррель Brent дорожает на 0,29%.

Тем временем британское деловое издание The Financial Times в четверг опубликовало статью о том, что, несмотря на все санкции Запада, российская экономика сохраняет устойчивость и более того, для России большую угрозу представляют даже не новые санкции, а отмена всех санкций. Авторы статьи отмечают успехи России в политике импортозамещения и управлении госдолгом, который, по данным издания, составляет только 15% от ВВП при средней величине этого показателя в ЕС на уровне 80%. Однако укреплению рубля эти похвалы пока не помогли.

Мы полагаем, что сегодня при открытии динамика рубля может быть разнонаправленной. Мы снова повышаем прогноз по курсу доллара, теперь до 63-64 руб., а также прогноз по курсу евро до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»