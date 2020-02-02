ПСБ: Попытка отскока закончилась новой волной продаж

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок возобновил нисходящую динамику, чему способствовал внешний фон. Так, нефть марки Brent ушла ниже 58,5 доллара за баррель, теряя порядка 1,5%. На западных фондовых площадках также преобладали продажи. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,9% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи потерял 0,5%, уйдя в район 3090 пунктов. При этом в начале сессии по рынку прошла волна покупок, чему способствовало восстановление цен на нефть и умеренно-позитивные настроения в Азии. В результате индекс МосБиржи открылся выше сопротивления на уровне 3130 пунктов, однако удержать достигнутые значения не смог. Ухудшение внешнего фона на новой волне бегства от рисков привело к усилению продаж на нашем рынке, компенсации утреннего роста и переходу рынка на отрицательную территорию. При этом к концу сессии индекс МосБиржи вплотную подошел к восходящему тренду, берущему начало от минимумов октября прошлого года. Пробой данного тренда будет сигнализировать о росте вероятности продолжения коррекции, ближайшей целью которой может выступать поддержка, расположенная на уровне 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь понес существенные потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в районе 63,8 рубля, евро прибавил 1,1%, до 70,6 рубля. Динамика торгов в рубле соответствовала сценарию, наблюдаемому на фондовой секции. Утренний отскок, вызванный улучшением внешнего фона, с последующим возобновлением негативной динамики. Давление на рубль оказали снижение цен ан нефть и ослабление валют развивающихся рынков. При этом доллар смог преодолеть сопротивление на уровне 63,2 рубля, что подтвердило пробой тренда ускорения, берущего начало от максимумов сентября. Это говорит в пользу продолжения ослабления рубля, а ближайшей целью движения пары USD/RUB выступает сопротивление, на уровне 64,4 рубля.

