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ИАЦ «Альпари»: Рубль уже не тот, надежды почти нет

2 февраля 2020

Ничего критичного на внутреннем валютном рынке не произошло. Рубль подешевел к евро на фоне неожиданной вспышки коронавируса в Китае, которая вызвала бегство из рисковых активов и обвалила цену нефть на 12,5%. Курс евро подскочил на 3,64%, до 70,15 руб.

В пятницу рубль ослабляется перед выходными днями, поскольку за субботу и воскресенье количество инфицированных новых вирусом может возрасти до 15-16 тыс. человек, а смертей – до 370. Он останется под давлением до тех пор, пока не пройдет пик инфицирования. 

Спекулянты сейчас воспринимают повышение пары евро/рубль как техническую коррекцию. Укрепление евро выше 71,30 руб. сменит «медвежий» тренд на «бычий». Высокий спрос на ОФЗ и сезонный фактор будут сдерживать рубль от ослабления.

Рубль в феврале и марте больше укрепляется, чем ослабляется. В 2019 году рубль укрепился на 3,7%, в 2018 году пара консолидировалась в боковом тренде с диапазоном 3%, в 2017 году рубль укрепился на 7,89%. Если ситуация в Китае стабилизируется, рубль быстро отыграет потери у евро. К тому же ЕЦБ придерживается мягкой денежно-кредитной политики. 

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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