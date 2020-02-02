ИАЦ «Альпари»: Хорошее не забывается, но евро опять по 70 руб.

В четверг, 30 января, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,15%, до 63,26 руб., евро/рубль – на 1,39%, до 69,83 руб., фунт/рубль – на 1,50%, до 82,88 руб.

Торги на Мосбирже открылись резким ростом по иностранным валютам. Российская валюта сдала позиции по всем фронтам на фоне выхода инвесторов из рисковых активов из-за нового смертельного коронавируса. Цена на Brent снижалась до $57,71 за баррель.

По последним данным госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, количество зараженных вирусной пневмонией достигло 9776 человек (+25,6%). Число смертей от заболевания возросло до 187 (+25,2%).

Курс доллара повышался до 63,51 руб., курс евро – до 70,07 руб., курс фунта – до 83,07 руб. Больше всех рубль подешевел к «британцу». Такое расхождение было вызвано укреплением фунта после заседания Банка Англии. Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых и сохранил объемы программы скупки гособлигаций.

Ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена Комитета по денежной политике, а проголосовало два. Также фьючерсы на ставку показывали вероятность её снижения на 25 б.п., чего не произошло. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что ожидаемое многими инвесторами снижение ставки способствовало бы росту инфляции выше ключевого уровня. В отчете регулятора отмечается, что после декабрьских выборов в парламент наблюдается ускорение темпов роста экономики.

Сегодня днем нефть сорта Brent торгуется в плюсе на уровне $58,44, прибавляя 0,26%. На цену давит обновленная статистка по инфицированным коронавирусом. Цена находится около ключевой поддержки $57,30. Если она устоит, то есть вероятность в ближайшие дни увидеть восходящую коррекцию к падению с $68,12 до $57,71 (-15,2%). Если вирус начнет быстро распространяться по миру, то падение ускорится до $50,75 за баррель.

Перед выходными ослабление рубля будет усиливаться, поскольку к понедельнику число больных может достигнуть 16 тыс. человек. Проблема в длительном инкубационном периоде — 14 дней. Человек в это время может чувствовать себя прекрасно и заражать других людей.

Если темпы ослабления рубля сохранятся, то в ближайшие дни мы увидим курс доллара на уровне 64,45. руб. К 15:00 мск евро пробил отметку 70 руб. и стоит уже 70,03 руб. От былого успеха и блеска на исходе прошлого года от рубля уже ничего почти и не осталось, да и от нефтяного рынка поддержки в начале февраля не будет.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»