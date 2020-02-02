Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 февраля: 3 209,0400 руб/1 г золота и 35,9800/1 г серебра
2 февраля 2020
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 209,0400 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9800 руб.
- 1 грамм платины - 1 977,1700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 668,8799 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,1201 р. (0,19%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5700 р. (1,61%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2900 р. (0,47%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
68,3898 р. (1,49%).
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