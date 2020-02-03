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Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

3 февраля 2020

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по третьему купону биржевых облигаций серии 002Р-01 в объеме 396 100 000 рублей.

Параметры выпуска серии 002Р-01 — ISIN: RU000A0ZZEW4, идентификационный номер 4B020101326B002P от 26.07.2018, объем эмиссии — 10 млрд. рублей, дата размещения — 31.07.2018, дата погашения — 02.08.2021. Дата начала третьего купонного периода — 01.08.2019, дата окончания — 31.01.2020, текущая ставка купона — 7,90%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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