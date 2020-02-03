ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, ожидается коррекция к линии баланса на 1,1065

В пятницу, 31 января, торги по евро завершились ростом. Цена восстановилась на 64 пункта, до 1,1095. Катализаторами ралли могло стать падение доходности 10-летних государственных облигаций США с 1,60% до 1,50% годовых и технический пробой трендовой линии от 1,1173.

Сам доллар закрылся разнонаправленно по отношению к основным валютам, поэтому рост вызван не общим его ослаблением. Он закрылся в плюсе к австралийскому доллару (+0,52%), новозеландскому доллару (+0,37) и канадскому доллару (+0,17%). Лидерами по росту стали британский фунт (+0,81%) и швейцарский франк (+0,65%).

«Канадец» просел из-за падения цен на нефть на 4,30%. Цена на нефть обвалилась на фоне распространения коронавируса в Китае и опасений, что он ударит по экономическому росту. «Новозеландец» и «австралиец» тоже подешевели к доллару на фоне распространения коронавируса. Японская иена и швейцарский франк выступили защитными активами.

Ситуация с коронавирусом накаляется, в Китае умерло 362 человека. Число заболевших пневмонией за пределами Китая достигло 183 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 17373 человека. Вылечилось 486 человек. За пятницу и выходные число заболевших увеличилось на 77,7% или 7597 человека. Защитные активы подорожали, а вместе с ним и евро. У меня только одна причина укрепления единой валюты — падение доходности 10-летних облигаций.

В понедельник китайские рынки открылись резким падением. Индекс Shanghai Composite открылся 7-процентным ценовым разрывом. Нефть торгуется со снижением на 0,50%. Считаю, что покупатели сильно задрали курс евро на событиях в Китае. Учитывая последнее заседание ЕЦБ, для евро лучший сценарий — торговаться под 1,10.

В пятницу евро подорожал, значит, в понедельник рассматриваю падение пары. По прогнозу жду встречу цены с балансовой линией на уровне 1,1065. Падение может быть и резким.

С 11:45 до 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, еврозоне и Британии.

В 17:45 мск в США выйдет производственный индекс за январь от Markit.

В 18:00 мск США опубликуют производственный индекс ISM за январь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»