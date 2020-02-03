ИАЦ «Альпари»: Рубль от укрепления сдерживает коронавирус

В пятницу, 31 января, торги по рублевым парам закрылись ростом в среднем на 1,5%. Пара доллар/рубль повысилась на 1,04%, до 63,91%, евро/рубль – на 1,50%, до 70,88 руб., фунт/рубль – на 1,81%, до 84,38 руб.

Рубль подешевел по всем фронтам перед выходными на фоне распространения коронавируса, который вызвал сильное падение цен на нефть. В пятницу баррель Brent подешевел на 4,29%, до $56,62. Опасения вокруг коронавируса заставили инвесторов выходить из рисковых активов. Золото подорожало на 1%, йена – на 0,56%. Так как российская валюта относится к рисковым активам, то она попала под раздачу вместе со всеми. Из-за общего падения курса доллара рубль ослабился к доллару на 1%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом накаляется, в Китае умерло 362 человека. Число заболевших пневмонией за пределами Китая достигло 183 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 17373 человека. Вылечилось 486 человек.

В понедельник китайские рынки открылись резким падением. Индекс Shanghai Composite открылся 7-процентным ценовым разрывом. Нефть торгуется со снижением на 0,79%. Перед открытием Мосбиржи для рубля сохраняется негативный внешний фон.

За неделю рубль подешевел к доллару на 2,97%. Сегодня к 11:35 мск на торгах Мосбиржи рубль символически снижется к доллару и евро. Доллар свободно себя чувствует выше отметки 64,00 руб., е евро устремился к уровню 71,00 руб. К полудню нефть теряет 1% от стоимости. Есть ли шанс на укрепление у российской валюты?

Сокращение склонности к риску и падение цен на нефть заставляют пару двигаться вверх. Технически до 64,50 руб. все свободно, но смогут ли покупатели поднять курс без откатов? Есть несколько факторов, которые оказывают рублю хорошую поддержку. Первый фактор – высокий спрос на ОФЗ. Второй – курс доллара восстановился на 50% к падению с 67,14 до 60,87 руб. (сопротивление). Третий – коррекция золота и йены. Четвертый – по сезонному циклу у рубля благоприятное время с 3 февраля по 20 марта. За всю историю дневных котировок цена снижалась 17 раз и только четыре раза повышалась. Вероятность укрепления рубля составляет 81%. Средняя амплитуда движения – 1,8%. Пятый – юридические лица по фьючерсу на пару доллар/рубль покупают рубль. От укрепления сдерживает коронавирус.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»