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Курсы валют ЦБ РФ на 3 февраля: 63,9091 руб/доллар США и 70,7921 руб/евро

3 февраля 2020
ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,9091 руб.
  • 1 евро - 70,7921 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,9738 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7706 р. (1,22%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1945 р. (1,72%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0471 р. (0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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