Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных еврооблигаций Совкомбанка

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций Совкомбанка. После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка.

В конце января Совкомбанк встретился с инвесторами в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы. Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике достигал $1,9 млрд, окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

«Будучи регулярным заемщиком на международном рынке еврооблигаций, Альфа-Банк использовал свои опыт и экспертизу в роли организатора выпуска Совкомбанка. После дебютного выпуска в октябре 2019 в формате Tier 2, Совкомбанк сразу вышел на рынок с более рисковым инструментом Tier 1. Несмотря на это, ему удалось даже улучшить стоимость привлечения. Нечасто в размещениях российских еврооблигаций можно увидеть переподписку в 6 раз и иностранный спрос более 70% от объема заявок, особенно это касается субординированных еврооблигаций. Мы рады успеху Совкомбанка и надеемся на долгосрочное партнерство», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Emirates NBD Bank, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал.