«Фридом Финанс»: В центре внимания – нефть

Аналитики «Фридом Финанс»:

Российский рынок не заметил обвала на торгах в Китае. После масштабных распродаж в Азии индекс Мосбиржи и РТС торгуются в небольшом минусе, около уровней 3075 и 1515 соответственно. Доллар и евро почти не сдвинулись с места, несмотря на просадку нефти. Brent торгуется чуть выше $56 за баррель, при этом пара USD/RUB котируется по 63,9, EUR/RUB — по 70,8.



Выше всех в зеленой зоне находятся МТС (+1,4%), Русгидро (+1,3%), Алроса (+1,3%). Компании прибавляют в цене рамках коррекции. К бумагам Алросы стоит присмотреться особо. Поддержку ее бумагам способен оказать обновленный режим покупок алмазов для Гохрана (ожидается, что объемы вырастут). Этот же фактор способствует повышению дивидендной доходности.



В лидерах снижения Сургутнефтегаз (-2,4%). Компания обновила совет директоров, что расценивается инвесторами как новая неопределенность. В списке совета директоров три новых фамилии, их позиция по ключевым вопросам, в том числе о справедливом размере дивидендов, рынку пока неизвестна.



Дешевеют акции Мечела (-1,9%), Фосагро (-1,9%) и МРСК Волги (-1,5%). Бумаги региональных энергетиков падают на фоне довольно специфической новости: «дочка» Россетей подсчитала, что жители Самарской области похитили у нее за прошлый год 1,8 миллиона кВт/ч энергии. Несмотря на этот локальный негатив, мы считаем, что МРСК Волги остается сильно недооцененной. Потенциал роста в ее бумагах с нынешних уровней достигает 25%.



Основное внимание рынка сейчас приковано к волатильности нефти. Brent сегодня уходила вниз к минимуму $55,42, и эта отметка в текущих условиях не кажется непреодолимой. Если пробой этого уровня случится, падение к $50-51 не займет много времени. Золото дешевеет (-$20 от пятничной цены). Игроки частично перекладываются обратно в акции. Мы прогнозируем возврат котировок золота выше $1590 за унцию к концу текущего дня.



Доллар в паре с рублем отступил от максимума 64,10, евро пока не смог достичь отметки 71. Однако до конца дня картина может кардинально поменяться: в последние дни рынок демонстрирует сильные движения. Это проявляется в росте стоимости опционов на акции и индексы. Для пары USD/RUB на сегодня актуален диапазон 63,2-64,5, для EUR/RUB — коридор 69,8-71,3. Ожидаем, что индекс Мосбиржи будет колебаться вблизи уровня 3050, а РТС — около 1500 пунктов.