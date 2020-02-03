Комментарии

«Фридом Финанс»: В центре внимания – нефть

3 февраля 2020

Аналитики «Фридом Финанс»:

Российский рынок не заметил обвала на торгах в Китае. После масштабных распродаж в Азии индекс Мосбиржи и РТС торгуются в небольшом минусе, около уровней 3075 и 1515 соответственно. Доллар и евро почти не сдвинулись с места, несмотря на просадку нефти. Brent торгуется чуть выше $56 за баррель, при этом пара USD/RUB котируется по 63,9, EUR/RUB — по 70,8.

Выше всех в зеленой зоне находятся МТС (+1,4%), Русгидро (+1,3%), Алроса (+1,3%). Компании прибавляют в цене рамках коррекции. К бумагам Алросы стоит присмотреться особо. Поддержку ее бумагам способен оказать обновленный режим покупок алмазов для Гохрана (ожидается, что объемы вырастут). Этот же фактор способствует повышению дивидендной доходности.

В лидерах снижения Сургутнефтегаз (-2,4%). Компания обновила совет директоров, что расценивается инвесторами как новая неопределенность. В списке совета директоров три новых фамилии, их позиция по ключевым вопросам, в том числе о справедливом размере дивидендов, рынку пока неизвестна.

Дешевеют акции Мечела (-1,9%), Фосагро  (-1,9%) и МРСК Волги (-1,5%). Бумаги региональных энергетиков падают на фоне довольно специфической новости: «дочка» Россетей подсчитала, что жители Самарской области похитили у нее за прошлый год 1,8 миллиона кВт/ч энергии. Несмотря на этот локальный негатив, мы считаем, что МРСК Волги  остается сильно недооцененной. Потенциал роста в ее бумагах с нынешних уровней достигает 25%.

Основное внимание рынка сейчас приковано к волатильности нефти. Brent сегодня уходила вниз к минимуму $55,42, и эта отметка в текущих условиях не кажется непреодолимой. Если пробой этого уровня случится, падение к $50-51 не займет много времени. Золото дешевеет (-$20 от пятничной цены). Игроки частично перекладываются обратно в акции. Мы прогнозируем возврат котировок золота выше $1590 за унцию к концу текущего дня.

Доллар в паре с рублем отступил от максимума 64,10, евро пока не смог достичь отметки 71. Однако до конца дня картина может кардинально поменяться: в последние дни рынок демонстрирует сильные движения. Это проявляется в росте стоимости опционов на акции и индексы. Для пары USD/RUB на сегодня актуален диапазон 63,2-64,5, для EUR/RUB — коридор 69,8-71,3. Ожидаем, что индекс Мосбиржи будет колебаться вблизи уровня 3050, а РТС — около 1500 пунктов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Короновирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Четырех пассажиров, прилетевших сегодня из Пекина в Иркутск, госпитализировали с подозрением на коронавирус
Россия временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Черный лебедь-2020: Коронавирус опаснее финансового кризиса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги