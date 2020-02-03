ИК «Фридом Финанс»: Статистика поможет отыграть часть потерь

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 31 января закрылись в минусе. Ушедшая неделя стала худшей на американском рынке за полгода. Негативную динамику провоцировали распространение коронавируса и относительно слабые макроэкономические данные. S&P500 завершил последние январские торги падением на 1,77%, до 3226 пунктов. Единственным сектором, продемонстрировавшим рост, при поддержке акций Amazon, поднявшихся после публикации сильного отчета, стали циклические потребительские товары.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющихся опасений относительно негативных экономических последствий вспышки коронавируса. Число летальных исходов среди заболевших достигло 361, в том числе первый случай был зафиксирован вне Китая – на Филиппинах. Возобновившие торги после длительных новогодних каникул китайские площадки демонстрируют масштабный обвал. При этом инвесторы в Европе и США настроены более оптимистично.

Японский Nikkei теряет почти 1%. Гонконгский Hang Seng торгуется в нуле на фоне лучших, чем ожидалось, данных по ВВП. За 2019 год показатель снизился на 1,2% при консенсусе 1,4%. Шанхайский CSI 300 демонстрирует максимальное с 2015 года внутридневное падение, теряя 7,9%. Торгов в Шанхае не было всю прошлую неделю, так как Китай отмечал Новый год по восточному календарю. Теперь материковый рынок отыгрывает негатив от коронавируса. Сессия на Шанхайской бирже была приостановлена. Китайские власти принимают меры по смягчению монетарных условий для поддержки рынков. Между тем европейские фондовые площадки открылись в слабом плюсе.

Спрос на безопасные активы слабеет после всплеска накануне. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,54%. Золото торгуется в минусе вблизи $1580 за унцию. Нефть марки Brent продолжает дешеветь. Ее котировки ушли ниже $57 за баррель на фоне сообщений о снижении спроса в Китае до 3 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 20% мировых потребностей в этом сырье. ОПЕК рассматривает возможность созвать внеочередное заседание 8-9 или 14-15 февраля для выработки ответных мер. Аппетит к риску умеренный. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку отскока к 3240 пунктам.

Что касается макроэкономических новостей, то сегодня внимание инвесторов будет направлено на данные по деловой активности в США за январь. Ожидается положительная динамика индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Согласно консенсусу, показатель вырастет с 47,2 до 48,5 пункта, полностью отразив эффект от деэскалации торгового конфликта между КНР и США. Тем не менее индекс остается ниже 50 шестой месяц подряд, что свидетельствует о спаде в промышленности. Усугубляют картину сохраняющиеся проблемы Boeing. Если PMI вновь разочаруют инвесторов, то распродажи на рынках могут ускориться из-за усиления опасений по поводу надвигающейся рецессии.

До открытия рынка сегодня отчитается компания из сектора нециклических потребтоваров Sysco. Прогнозируется рост выручки и прибыли. После закрытия результаты представят Alphabet и NXP Semiconductors. NXP ждет снижения показателей. К тому же вспышка коронавируса омрачает перспективы компании по итогам первого квартала текущего года. Alphabet ждет уверенного повышения доходов благодаря спросу на рекламу и облачные продукты.

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Высокие обороты при снижении в минувшую пятницу сигнализируют о силе «медведей». К тому же индекс тестирует локальную линию тренда, тянущуюся с октября 2016 года. Индексы RSI и MACD остаются под давлением, что отражает слабость момента. В то же время S&P500 нашел поддержку вблизи 50-дневной средней на уровне в 3225 пунктов. Насколько уверенной окажется эта поддержка, судить пока затруднительно.

В поле зрения

После закрытия основной сессии 3 февраля свой отчет представит Alphabet — последний в этом сезоне представитель технологических гигантов с капитализацией близкой к $1 трлн. Компания ждет уверенного повышения доходов и скорректированной прибыли. Продолжающееся увеличение объемов мобильного поиска и популярный сервис YouTube положительно сказываются на рекламной выручке. Рост числа подписчиков в YouTube улучшает перспективы на 2020 год. Развитие облачных продуктов также создает задел для повышения доходов. Alphabet может повторить уверенные результаты Amazon и Microsoft в облачном сегменте, что порадует инвесторов. Среди других потенциальных драйверов роста остается направление беспилотников Waymo. Возможный запуск сервиса беспилотного такси в текущем году способен улучшить перспективы Alphabet.

После закрытия торгов 4 февраля выйдет отчет Walt Disney Co. Консолидация активов с FOX обусловит увеличение выручки при снижении EPS по итогам четвертого квартала. Тем не менее успешный запуск стриминговой платформы Disney+ выступает главным потенциальным драйвером роста компании. Инвесторов будут волновать число подписчиков. На конец прошлого года их число прогнозируется в пределах 20-25 млн. Кроме того, студия выпустила несколько блокбастеров, в том числе успешный в прокате мультфильм Холодное сердце 2, что также позитивно отразится на выручке. Сегмент парков аттракционов получит импульс благодаря запуску тематических парков, посвященных Звездным войнам. Все это указывает на возможность сильного отчета компании.

6 февраля будут обнародованы результаты табачного гиганта Philip Morris. Прогнозируется рост выручки компании при снижении EPS из-за усиления налоговой нагрузки. Возможное повышение операционной маржинальности способно порадовать инвесторов. Кроме того, стабильный денежный поток и высокая дивидендная доходность могут привлечь покупателей в условиях повышенной неопределенности, возникшей под влиянием вспышки коронавируса и противоречивых сигналов со стороны макроэкономики. Главным вопросом для инвесторов станут результаты новой стратегии по переходу с рынка сигарет на рынок продуктов для нагревания табака, иными словами, продвижение IQOS. Если менеджмент укрепит веру инвесторов в успешности стратегии и низких регуляторных рисках, акции могут получить позитивный импульс.