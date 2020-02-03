ИАЦ «Альпари»: Евро приближается к балансовой линии

На торгах в Европе наблюдается коррекционная фаза по всем основным парам. Валюты, которые в пятницу подорожали к доллару США, подешевели, а те, что подешевели, подрожали.

Забег покупателей по евро завершился на уровне 1,1095, по фунту – на 1,3206. Евро подешевел на 37 пунктов, до 1,1058, фунт – на 155 пунктов, до 1,046. Падение по «британцу» усилилось на фоне возобновления переговоров Британии с ЕС по Брекзиту. Мишель Баранье заявил, что они готовятся ко всем сценариям Брекзита. Дополнительное давление на евро и фунт исходит от восстановления доходности на 10-летние облигации США с 1,5034 до 1,5500.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1065. Сейчас евро сдерживается ростом кросс-пары евро/фунт. Балансовая линия проходит через 1,1050. Дальнейшую динамику рынков и впредь будет определять коронавирус, а также отчеты из США.

Опубликованная статистика на европейской сессии:

Индекс деловой активности в еврозоне за январь составил 47,9 (прогноз был 47,8, предыдущее значение было 46,3).

Индекс деловой активности в Германии за январь составил 45,3 (прогноз был 45,2, предыдущее значение было 43,7).

Индекс деловой активности во Франции за январь составил 51,1 (прогноз был 51,0, предыдущее значение было 50,4).

Индекс деловой активности в Италии за январь составил 48,9 (прогноз был 47,7, предыдущее значение было 46,2).

Индекс деловой активности в Великобритании за январь составил 50,0 (прогноз был 49,8, предыдущее значение было 47,5).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»