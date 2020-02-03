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Альфа-Банк: рынки снижаются на фоне опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса

3 февраля 2020

В минувшую пятницу российский рынок акций продолжил снижение на фоне опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса: Несмотря на оптимистическое начало дня в минувшую пятницу, рынки капитала на протяжении дня снижались на фоне опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса. И опять направление российского рынка акций задавали внешние тренды – индекс РТС опустился на 1,8% до 1 517 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,0% до 3 076 пунктов, при этом сильное снижение наблюдалось по всем секторам, а в лидерах падения оказался горно-металлургический сектор. 

Акции сырьевых компаний вероятно вызовут снижение российского рынка акций: Мы ожидаем, что сегодня на российском рынке акций слабая динамика сохранится на фоне очень слабого открытия китайского рынка после Китайского Нового года.

Распространение коронавируса продолжается – в Китае число жертв коронавируса достигло 361 человека, инфицированы на текущий момент 17 тыс. человек. Цены на нефть снижаются (-0,5% до 56,17 руб./барр.). Акции добывающих компаний горно-металлургического сектора, вероятно, сохранятся под давлением распродаж. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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