ИАЦ «Альпари»: Рынок - слишком много белого шума

Российский рынок акций в понедельник проторговался в разрозненных чувствах. С одной стороны, нефть продолжает терять в цене и к вечеру Brent спустился к $55,95 - вот уже цель провала на $55 видна. А с другой стороны, заокеанские рынки проснулись в хорошем настроении, а негативных новостей за выходные вроде бы и не появилось. Индекс МосБиржи снизился к 3073 пунктам, но совершенно свободно во вторник может двигаться в пределах 3045-3105 пунктов. Индекс РТС сохраняет равновесие около 1523 пунктов, этот уровень будет актуальным и завтра.

Акции «Россетей» сегодня фигурируют среди лидеров спроса. Затяжной рост в бумаге столкнулся с коррекцией в минувшую пятницу, которая усугубилась внешним давлением. В понедельник акция восстанавливается в цене, но для продолжения восходящего движения в рамках канала необходима эффективная атака на 1,7 руб.

«Аэрофлот» остается, похоже, единственным авиаперевозчиком, с помощью которого все еще можно добраться в Китай, и на этом фоне его акции прибавляют в цене. Все рейсы из Китая и в страну уже переведены в терминал F аэропорта «Шереметьево». Акции «Аэрофлота» пока балансируют в краткосрочном диапазоне 105,76-110,72 руб., и для совращения бумаги к уверенному подъему нужно закрепить над 112,50 руб.

Интересно, как рубль сегодня игнорировал негативный внешний фон и новый виток падения в нефти. Может быть, на внутреннем рынке институциональные инвесторы стабилизировали национальную валюту целевыми операциями, и тогда этот нейтралитет действительно можно как-то объяснить. Или, например, инвесторы просто ждут, пока схлынут лишние эмоции и покажут действительное положение дел. Как бы то ни было, доллар США теряет к рублю 0,55% и торгуется к вечеру понедельника по 63,55 руб., а до среды он останется в коридоре 63,40-64,00 руб. Евро/рубль выглядит неплохо, сбрасывает часть перекупленности почти на 1%, но сохраняет потенциал колебаний в пределах 70,05-70,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»