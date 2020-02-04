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«Фридом Финанс»: У российского рынка нет причин для резкой коррекции

4 февраля 2020

Аналитики «Фридом Финанс»:

На отечественных фондовых площадках сегодня наблюдается смешанная динамика. В лидерах роста Алроса. Хуже рынка выглядит Полиметалл.

Рост котировок Алросы (+1,9%) объясняется ожиданиями по поводу увеличения объема выкупа алмазов государством. Бумага сильно корректировалась в последние дни. По нашему мнению, не исключен возврат к уровням 90-92 (с текущей цены 82 руб. за акцию). Горизонт инвестирования – от месяца и более. У других бумаг, вышедших в плюс, сегодня более умеренная динамика. Так, цена МТС на коррекции поднялась на 1,3%, у Русгидро котировки повысились на 1,2%, у Россетей — на 1,1%.

Полиметалл (-3%) в лидерах снижения. Совет директоров объявил о дивидендах по итогам прошлого года, которые будут выплачены в этом месяце. Новость была воспринята рынком без энтузиазма, так как ожидаемая дивидендная доходность составит лишь 1,2%. По нашему мнению, данная выплата не стоит того, чтобы добавлять бумагу в свой дивидендный портфель.

На уровне Полиметалла снижаются и акции Сургутнефтегаз (-3% по обычным и привилегированным). У компании частично обновился совет директоров, что внесло неопределенность в дальнейшую дивидендную политику. Дешевеют также ТГК-1 (-2%) и — на фоне сообщений о снижении в России добычи нефти и конденсата — НОВАТЭК (-1,9%). Норникель теряет 1,9% на публикации нейтральной отчетности за четвертый квартал.

Вектор рынку задает нефть. Brent удержалась вблизи $56 за бочку. Индекс Мосбиржи слабо колеблется у отметки 3070 пунктов, РТС торгуется около 1520. Причин для резкой коррекции пока нет. Валютные пары демонстрируют повышенную волатильность. Пара USD/RUB опустилась с 64,1 до 63,7. EUR/RUB почти достигла 71, но позже откатилась до 70,5. По нашему мнению, до закрытия обе пары способны выйти вверх из текущего диапазона.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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