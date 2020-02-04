ИАЦ «Альпари»: Ставка в РК осталась стабильной, но тенге падает

Нацбанк Казахстана на заседании в феврале принял решение сохранить без изменений ставку на уровне 9,25% годовых. В общем-то, пересмотра и не ожидалось, учитывая довольно напряженный внешний фон и конъюнктуру.

В комментариях регулятор отметил, что инфляция сохраняется внутри целевого диапазона 4-6%, что неплохо. Конкретно в январе индекс потребительских цен оставался на уровне 5,6% г/г. Инфляционные ожидания населения страны характеризуются как сдержанные. При этом в краткосрочном горизонте Нацбанк ждет роста инфляционных рисков на фоне общего повышения стоимости услуг и роста цен на топливо.

В целом все выглядит довольно нейтрально. Тот факт, что Нацбанк видит некоторые инфляционные риски, может удерживать регулятора от пересмотра ставки и на следующем заседании тоже. На курс тенге это не имеет особенного влияния.

В целом к концу года, вероятно, ставка Нацбанка Казахстана составит 8,75% годовых, но вряд ли ниже.

Казахстанский тенге в начале февраля ведет себя соответствующе внешнему фону и отступает под давлением падения цен на нефть и общего ухода инвесторов от рисков. Доллар США проведет месяц в диапазоне 377-384 тенге, евро — 418-426 тенге, рубль — 5,90-6,10 тенге.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»