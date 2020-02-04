Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Китай помог укреплению рубля

4 февраля 2020

В понедельник, 3 февраля, доллар и евро позволили рублю отдохнуть от падения, взяв паузу в росте. В итоге к закрытию торгов бурного понедельника обменный курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 19 коп. (-0,3%), до 63,72 руб. А курс евро подешевел на 40 коп. (-0,56%), до 70,48 руб.

Валютный рынок в понедельник с утра был нервным, так как торги на китайском фондовом рынке после новогодних каникул открылись обвалом на 8%, а курс юаня упал к доллару более чем на 1,2%. Однако Народный Банк Китая в понедельник объявил, что намерен провести интервенцию на валютном и фондовом рынках и направить на поддержку национальных финансовых рынков $174 млрд, что станет максимальным единовременным вливанием средств китайского финансового регулятора в рынок с 2004 года. Также Народный Банк Китая сделал заявление о том, что влияние коронавируса на экономику КНР будет ограниченным, что поддержало в течение дня и китайский, и мировые финансовые рынки.

А вот цена нефти сорта Brent в понедельник обвалилась на 4,3%, до $54,12 за баррель, как будто фьючерсные трейдеры не слышали оптимистичных заявлений из Китая. Однако нефтяной рынок ожидает новостей из ОПЕК и ОПЕК+ о том, что необходимо принимать срочные меры по дальнейшему сокращению предложения нефти. Новостное агентство Bloomberg опубликовало исследование аналитиков о том, что из-за вспышки коронавируса спрос на нефть в Китае может упасть в 2020 году на 20%, что усилило панику. Тем не менее, сегодня с утра нефть корректируется вверх, баррель Brent повышается в цене на 1,1%.

Мы считаем, что рубль сегодня на открытии может снова немного укрепиться к доллару и евро. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64 руб., а прогноз по курсу евро повышаем до 69,5-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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