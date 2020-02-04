Альфа-Банк: Потенциал снижения ограничен

Опасения по поводу эпидемии коронавируса спровоцировали падение глобальных рынков акций: На прошлой неделе рынки капитала сильно снижались, завершив месяц на слабой ноте и вернувшись к уровням начала года на фоне опасений по поводу того, как распространение коронавируса может повлиять на глобальный рост. Направление российского рынка акций задавали глобальные тренды: индекс РТС опустился на 3,9% на прошлой неделе (показав самое сильное падение с августа прошлого года), тогда как индексы развитых стран потеряли примерно по 2,0%.

Китайский рынок возобновил работу после празднования Китайского Нового года

На этой неделе настроение рынков будет определять информация о коронавирусе. Волатильность на рынках может усилиться из- за возобновления торгов на китайских рынках после продолжительных каникул. Индекс CSI 300 сегодня утром снизился на 8,0%, что эквивалентно снижению капитализации китайского рынка акций на $400 млрд. Две трети китайских компаний не будут работать до 10 февраля.



Сколько стоил SARS: Эпидемия SARS в 2003 г., которая унесла жизни почти 800 человек, по оценкам, обошлась глобальной экономике примерно в $40 млрд. К марту 2003 г. индекс S&P 500 опустился до 788,9 пунктов, потеряв на фоне распространения вируса 16,2%. По данным Oxford Economics, главными драйверами снижения мирового ВВП были снижение спроса, высокая стоимость профилактических мер и снижение инвестиций. Сейчас прогнозы роста китайской экономики понижаются: как заявили на прошлой неделе экономисты J.P. Morgan и ING, большой негативный шок в текущем квартале может привести к понижению годового прогноза роста китайской экономики с ранее объявленных 6,3% до 4,9%.

Brexit формально завершен, однако до полного выхода страны из ЕС еще далеко

В минувшую пятницу Великобритания формально вышла из состава ЕС, в составе которого находилась 47 лет. Тем не менее, формальный выход не означает завершения этого процесса.

Насыщенная неделя для политической элиты Вашингтона: Дональд Трамп завтра выступит со своим ежегодным посланием к нации, в котором сообщит об экономических достижениях своей Администрации, рекордно низкой безработице, сильном ралли на рынке и подписании первого этапа торгового соглашения с Китаем. Его выступление состоится на следующий день после начала демократических праймериз, которые знаменуют начало периода, когда главные политические партии США будут определять своих выдвиженцев на главных выборах 3 ноября.

Заседание ЦБ по процентной ставке: В четверг Росстат представил первую оценку роста ВВП за 2019 г. по производству и по потреблению. Цифры, судя по всему, подтвердят замедление темпов роста реального ВВП в годовом сопоставлении в 2019 г. Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,4% в 2019 г. против роста на 2,5% в 2018 г. Кроме того в пятницу, в 13:30 мск, Банк России проведет заседание по процентной ставке и предоставит среднесрочный прогноз. Мы считаем, что у ЦБ есть все основания понизить ключевую ставку на 25 б. п. до 6%.

Начинает набирать силу сезон отчетности за 4К19 российских компаний

Завтра свою отчетность за 4К19 по МСФО представит ММК. В среду свои финансовые результаты за 4К19 опубликует Роснефть. В четверг отчитывается Магнит. Слабая рентабельность в 4К вряд ли вызовет разочарование у инвесторов, тогда как в ходе телефонной конференции могут прозвучать оптимистичные комментарии руководства по поводу перспектив на 2020 г. В четверг отчитывается и ТМК. В пятницу результаты за 1М20 по РСБУ представит Сбербанк – инвесторов будут интересовать динамика кредитов, ЧПМ и стоимости риска. В четверг День инвестора проведет MD Medical.

Впереди весьма непредсказуемая неделя, однако потенциал снижения рынка, на наш взгляд, ограничен

Мы считаем, что волатильность на российском рынке акций на этой неделе сохранится, а ослабление курса рубля продолжится. Несмотря на то что приток средств в российские фонды акций иссяк на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за эпидемии коронавируса, признаков панических распродаж на рынке нет. Снижение акций нефтегазовых (SGGD, NVTK, OGZD, ROSN) и металлургических компаний (SVST, MMK, NLMK, EVR, RUAL), вероятно, продолжится, однако мы не ожидаем сильного понижательного давления на рынок. Слабый курс рубля может ослабить аппетит к акциям банковского сектора (SBER, VTBR) и ритейлеров (FIVE, DSKY). Акции энергетических компаний, вероятно, будут двигаться разнонаправленно на фоне сочетания курса слабого рубля и надежд на дивиденды. Акции технологического сектора при текущей конъюнктуре рынка можно считать защитным активом и, учитывая что сезон отчетности в полном разгаре, спросом могут пользоваться бумаги YNDX, MAIL, QIWI. Интерес покупателей могут вызвать акции LKOD на ожиданиях увеличения доли этих бумаг в расчетной базе индекса MSCI.