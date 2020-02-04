ПСБ: На мировые фондовые площадки в начале недели вновь вернулся сдержанный оптимизм

Индекс МосБиржи, по нашему мнению, сегодня предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов.

На открытии пара доллар/рубль уйдет в диапазон 63,5 – 63,7 рубля, после чего перейдет в консолидацию в обозначенных границах.

Сегодня на рынке рублевых облигаций ждем восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках.

ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) в 2019 г. увеличил добычу УВ на 1,4%, нефти 0,3%, - до 85,9 млн тонн, газа 4,5%, до 35 млрд куб. м - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем операционные результаты ЛУКОЙЛа. Отметим, что рост добычи нефти обусловлен запуском второй очереди проекта Шах-Дениз в Азербайджане в 2018 году, а также приобретением в сентябре 2019 года доли в проекте Marine XII в Республике Конго. Также положительный вклад в наращивание производства нефти внесло месторождение им. В. Филановского на Каспии, где добыча нефти в 2019 году выросла на 5% г/г. А на месторождении им. Ю. Корчагина в 2019 году добыча нефти увеличилась на 21%. ЛУКОЙЛ преуспел и в добыче высоковязкой нефти: благодаря разработке Ярегского месторождения и пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, добыча выросла до 4,9 млн тонн (+15% г/г). Добыча газа в 2019 году составила 35 млрд куб. м, что на 4,5% больше по сравнению с 2018 годом. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску в 2018 году второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте Кандым добыча газа в Узбекистане в прошлом году увеличилась на 7% до уровня 14,1 млрд куб. м.