ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок обеспокоен падением цен на нефть

В понедельник, 3 февраля, мировые фондовые рынки, открывшись нервно на фоне обвала фондового рынка Китая на 8%, к закрытию торгов постепенно успокоились. Народный Банк Китая в первый торговый день после новогодних каникул объявил о единовременном вливании в фондовый и валютный рынок $174 млрд, что стало его максимальной валютной интервенцией с 2004 года. В итоге европейские, а затем американские индексы вышли в «зелёную» зону. Индекс Dow 30 в понедельник вырос на 0,51%, индекс S&P 500 прибавил 0,73%, а индекс Nasdaq даже взлетел на 1,34%. Сегодня с утра «зазеленели» и азиатские фондовые рынки, в том числе китайский.

Нефть марки Brent в понедельник рухнула на 4,3%, до $54,12 за баррель, а техасская WTI подешевела менее сильно, на 3,3%, до $49,94 за баррель, но пробила вниз значимый уровень в $50 за баррель. Нефтяной рынок с нетерпением ждёт решения ОПЕК+ о новых квотах на сокращение добычи нефти и возможного переноса саммита ОПЕК с марта на февраль. Сегодня с утра цена Brent корректируется вверх на 1,1%, а цена WTI растёт на 1,3%. Прогнозируем на сегодня цену Brent в интервале $54-55 за баррель.

Российский фондовый рынок в понедельник показал разнонаправленное движение. Положительные новости из Китая немного успокоили инвесторов, но падающие цены на нефть по-прежнему оказывали давление на курсы нефтегазовых акций. Если рублёвый индекс МосБиржи упал на 0,19%, до 3070,84 пункта, то долларовый индекс РТС в противовес ему повысился на 0,27%, до 1521,16 пункта. Лидерами роста понедельника стали акции «РусГидро», их рост за торговый день составил 1,84%, а также подорожали бумаги ранее сильно подешевевшего «Аэрофлота» (+1,77%) и акции «МТС» (+1,1%).

Лидерами снижения в понедельник стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза», потерявшие за день в цене 3,9%, и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-3,45), а также акции группы Polymetal (-3,67%), которые на прошлой неделе сильно подорожали. Полагаем, что бумаги «Сургутнефтегаза» подкосила падающая в цене нефть. На сегодня мы ожидаем по индексу РТС диапазон в 1510-1540 пунктов, а по индексу Московской Биржи — в 3050-3080 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»