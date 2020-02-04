Комментарии

ПСБ: Сегодня на рынке рублевых облигаций ждем восстановительный рост цен Дмитрий Монастыршин, главный аналитик Управления аналитики и стратегического маркетинга ПСБ: – В понедельник доходность ОФЗ срочностью 8 – 10 лет выросла на 1-2 б.п. Короткие и среднесрочные гособлигации торговались в боковом диапазоне.

Сегодня на рынке рублевых облигаций ждем восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках. Вливания ликвидности на рынок со стороны ЦБ Китая и ожиданиях новых шагов по поддержанию экономики способствовали повышению спроса на активы ЕМ. Доходность российских евробондов с погашением в 2029 – 2047 годах вчера выросла на 0,5 – 1,5 б.п., отыгрывая рост доходности долларового бенчмарка. Доходность UST-10 вчера выросла на 2 б.п. и сегодня с утра снижение спроса на защитные активы продолжается. На фоне роста доходности UST-10 сегодня российские десятилетние евробонды могут немного снизиться в цене.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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