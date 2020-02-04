Комментарии

Альфа-Банк: На российском рынке акций ожидаем небольшой рост

4 февраля 2020

Вчера глобальные рынки акций двигались в боковом тренде, так как инвесторы пытались избежать паники, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Вчера российский рынок акций был волатилен и по итогам дня индекс РТС повысился на 0,3% до 1 521 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,2% до 3 071 пунктов, отражая волатильность на глобальных рынках, вызванную тем, что инвесторы пытались оценить влияние эпидемии коронавируса на рост глобальной экономики и на рынки. 

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет расти на фоне осторожного оптимизма на глобальных рынках. Восстановление цен на нефть, хотя и до минимумов за 13 месяцев, а также рост цен на металлы окажут поддержку российским добывающим компаниям, а также курсу рубля. Мы ожидаем восстановления акций горно-металлургического сектора; акции нефтегазовых компаний будут двигаться в боковом тренде до появления сообщений о результатах заседания OPEC+. Укрепление курса рубля вызовет интерес к акциям банков, ритейлеров и энергетических компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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