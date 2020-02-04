ИАЦ «Альпари»: Тенденция к ослаблению евро сохраняется

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Защитные активы (франк, йена, золото) торгуются в минусе, остальные — в небольшом плюсе. Основной причиной снижения защитных активов является стабилизация ситуации на фондовых рынках. Ситуация в Китае лучше не стала. Инвесторы и трейдеры перестали продавать акции, так как китайский индекс Shanghai Composite закрылся повышением на 0,34%.

Спрос на доллар поддерживается ростом доходности 10-летних облигаций, которая поднялась до 1,589%. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1055. Уровень 1,1048 выступает внутридневной поддержкой. На сегодня экономический календарь пустой, поэтому при падении цены ниже обозначенного уровня продавцам откроется дорога к 1,1018. Формирование минимума по времени выпадает на азиатскую сессию среды.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»