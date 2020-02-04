ИАЦ «Альпари»: Рост китайский фондовых индексов положительно скажется на рубле

В понедельник, 3 февраля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,30%, до 63,72 руб., евро/рубль – на 0,63%, до 70,42 руб., фунт/рубль – на 1,89%, до 82,79 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам на фоне падения цен на нефть и падения мировых фондовых индексов. Китайские финансовые рынки открылись резким падением в понедельник после длительных выходных. Индекс Shanghai Composite потерял около 8%.

Рубль недолго находился под давлением. С уровня 64,10 руб. по рублю началась коррекционная фаза вслед за защитными активами (золото и йена). Он частично отыграл потери у иностранных валют, проигнорировав падение нефтяных котировок. Баррель Brent подешевел на 4,36%, до $54,12 на фоне падения спроса на нефть в Китае на 3 млн баррелей в сутки из-за распространения коронавируса.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание состоится перед мартовской встречей министров ОПЕК+. Есть мнение, что участники встречи будут обсуждать снижение лимитов на добычу нефти, чтобы поддержать цены.

По итогам дня рубль укрепился к фунту на 1,89%. «Британец» обвалился на комментариях премьер-министра Великобритании Джонсона. Он заявил о том, что Великобритания не будет стремиться заключить с ЕС хоть какое-нибудь торговое соглашение, соглашение должно удовлетворять пожеланиям британской стороны.

На торгах в Азии индекс Shanghai Composite торгуется в плюсе на 0,81%. Brent торгуется в плюсе на 1,35%. Ситуация на фондовых рынках стабилизировалась, несмотря на продолжение роста заразившихся пневмонией в Китае. По последним данным пройден психологический уровень в 20 тыс. Умерло 427 человек, вылечилось 651 человек.

Сегодня в 15:30 мск на торгах Мосбиржи доллар торгуется на отметке 63,41 руб., а евро – на уровне 70,06 руб. Нефть и китайские индексы торгуются в плюсе. Считаю, что у рубля достаточно положительных факторов для продолжения восстановления потерь во вторник. От пары доллар/рубль ожидается снижение до 63,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»