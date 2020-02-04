ИК «Фридом Финанс»: В фокусе сезон отчетов, или Ford против Ferrari

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США 3 февраля закрылись в плюсе, хотя и откатились с внутрисессионных пиков. Рынок попытался оправиться от пятничной распродажи, вызванной страхом перед распространением коронавируса. Поддержку котировкам оказало возвращение промышленного индекса ISM на положительную территорию. Nasdaq смотрелся значительно уверенней других индикаторов и по итогам дня прибавил 1,3%. Акции Tesla подскочили сразу на 20% после повышения рейтинга компании рядом аналитиков. S&P500 вырос на 0,73%, до 3249 пунктов. Производители материалов возглавили ралли. Также лучше рынка выглядели сектора IT и коммуникационных услуг.

Мировые фондовые площадки продолжают попытки отскока вверх после обвала в конце прошлой недели. Лучшие, чем ожидалось, данные по деловой активности в промышленности развитых стран в январе снизили опасения по поводу замедления глобальной экономики, что способствовало усилению оптимистичного настроя. Тем не менее угроза распространения коронавируса сохраняется. Число летальных исходов выросло до 425, впервые случай смерти от неизвестной инфекции зафиксирован в Гонконге. Власти Макао попросили операторов казино приостановить работу на полмесяца.

Азиатские площадки восстанавливаются после снижения. Японский Nikkei прибавляет 0,5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,2%. Шанхайский CSI 300 прибавляет больше 2,5% после крупнейшего с 2015 года обвала накануне. Меры по поддержке экономики со стороны китайских властей смогли снизить панику на рынках. Европейские биржи открылись ростом почти на 1% при поддержке акций циклических компаний.

Спрос на безопасные активы продолжает слабеть. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,57%. Золото опустилось ниже $1570 за унцию. Нефть марки Brent восстанавливается после падения ниже $54 за баррель. Лидеры Саудовской Аравии и России обсудили кооперацию в рамках соглашения ОПЕК+. Участники торгов расценили это как готовность к дополнительному сокращению добычи. Аппетит к риску усилился. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе сегодняшней сессии продолжит рост к 3270 пунктам.

Из макроэкономических новостей стоит отследить данные по промышленным заказа в декабре. Ожидаемое повышение показателя укрепит веру инвесторов в восстановление промышленности после сильных данных PMI в понедельник, что может положительно отразиться на фондовых площадках.

До открытия рынка сегодня отчитаются ConocoPhillips, Ford Motor и Ferrari. ConocoPhillips ждет снижения выручки и прибыли. Однако более низкие темпы падения, чем у крупных конкурентов, могут позволить акциям компании удержаться от снижения. Ford тоже прогнозирует снижение ключевых показателей. Потери способны компенсировать уверенные продажи внедорожников в США, но инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента о последствиях коронавируса для бизнеса компании в Китае. Ferrari ждет уверенного роста продаж и, как следствие, повышения операционной прибыли. Однако возможно, что сильные результаты уже учтены инвесторами в котировках. После закрытия торгов выйдет отчет Walt Disney Co. Консолидация активов с FOX обусловит увеличение выручки при снижении EPS по итогам четвертого квартала. Тем не менее успешный запуск стриминговой платформы Disney+ остается главным потенциальным драйвером роста компании.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему неоднозначна. Индекс на объеме выше среднего сумел вернуться на локальную линию тренда, тянущуюся с октября 2016 года, что указывает на интерес покупателей. Насколько уверенной окажется эта поддержка, судить пока затруднительно, так как индексы RSI и MACD остаются под давлением, что отражает слабость момента.