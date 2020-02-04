Инвесторы начинают привыкать к волатильности рынка нефти

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сегодня на отечественном рынке в лидерах роста Русал (+2,9%). Приостановка производства в Гайане из-за беспорядков была воспринята инвесторами как благоразумный шаг. Лучше рынка выглядит также Норникель, который прибавляет 2,5%. По итогам прошлого года компания произвела на 5% больше меди и никеля. По нашему мнению, в целом сегмент цветной металлургии ждет подъем котировок: сырьевые товары уже находятся на минимумах, и от текущих уровней им есть куда расти.



Акции ММК в плюсе на 1,8%. Компания в прошлом году установила очередной рекорд по отгрузке оцинкованного проката. ММК уже не первый раз оправдывает ожидания инвесторов. На наш взгляд, компания будет и дальше делать акцент на самой маржинальной продукции, стимулируя позитивные данные по прибыли. Впрочем, сейчас акции ММК (текущая цена – 45,9 руб.) находятся недалеко от своих абсолютных максимумов, равных 47,5 руб. Мы считаем, что акцию еще можно будет подобрать по 42,4 на очередной сильной коррекции.



Приятным сюрпризом для держателей Яндекса сегодня стало повышение его котировок на 2,2%, до абсолютного максимума 2952 руб. Акция дорожает в отсутствие новостей. По нашему мнению, игроки пользуются затишьем на рынке, чтобы откупить наиболее качественные бумаги. Мы считаем, что при пробое уровня 3000 руб. ближайшая цель по Яндексу переместится на отметку 3100.



На позитиве сегодня и энергетики. ТГК-1 и ОГК-2 прибавляют 2% и 1,9% соответственно. Участники рынка реагируют на грядущее похолодание и, как следствие, повышение потребления электроэнергии в стране.



Активная повышательная коррекция сегодня наблюдается в бумагах ВТБ (+1,7%), Ростелекома (+1,7%) и Юнипро (также +1,7%). Из данных бумаг советуем обратить внимание в первую очередь на Ростелеком. Компания планирует продвигать свои услуги новым способом – на закрытых стендах в мэрии Москвы и в лифтах элитных домов. На наш взгляд, объем привлечения новых клиентов через такие площадки вряд ли будет большим, однако важен сам тренд: оператор ищет нестандартные решения. Сейчас бумага Ростелекома торгуется около предельных отметок за всю историю торгов. Мы считаем, что для покупки стоит подождать ее снижения в область 80-85 руб.



Рынок нефти по-прежнему очень волатилен, хотя его участники начинают к этому привыкать. Баррель Brent сегодня уходил ниже $54, но потом вернулся на $55. Без сильной внешней новостной повестки дальнейшего падения, как и роста, мы не ожидаем. Доллар и евро ожидаемо снижаются к рублю. Пары USD/RUB и EUR/RUB котируются по 63,2 и 69,9 соответственно. Не исключаем, что в рамках коррекции до конца дня доллар поднимется выше 63,5, а евро – выше 70,00. Наш прогноз по индексу Мосбиржи: коридор 3050-3100. По индексу РТС: 1520-1550.

