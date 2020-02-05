«Фридом Финанс»: Минфин сумеет выручить от предстоящих двух аукционов ОФЗ не менее 120 млрд руб

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Фактор повышенных инвестиционных рисков, который не позволял рассчитывать на снижение ставки ЦБ в феврале, заметно ослабел. Вчера на Мосбирже неожиданно активизировалось размещение рублей в рамках сделок репо, а ставки клиринговых сертификатов участия (КСУ) опустились до 6,15% против 6,25% накануне. Резкое замедление инфляции в прошлом месяце и в конце прошлого года, а также улучшение ситуации на финансовых рынках повышают вероятность снижения ставки Банка России до 6,00% годовых.



С учетом результатов последних размещений предполагаем, что Минфин сумеет выручить от предстоящих двух аукционов ОФЗ не менее 120 млрд руб. Аналоги размещаемых гособлигаций с погашением в апреле 2024-го и 2030 года торгуются на рынке со ставками доходности к погашению около 5,78% и 6,26% годовых. Судя по результатам предыдущих размещений, этот уровень или даже несколько более низкий выступает ориентиром для прогноза доходности по цене отсечения предстоящих выпусков. Особенно актуально это предположение для ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Причина в том, что Минфин сдвинул для этой бумаги время расчета ставки на конец текущего купонного периода. Ранее ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до его начала. Это означает, что инвесторы получат более жестко привязанный к динамике инфляции инструмент. Характерно, что данный инструмент, а значит, скорее всего, и рыночный спрос на него появился именно в начале 2020 года, когда инфляция снижается. Видимо, инвесторы не верят в продолжение данной тенденции в ближайшие годы, желают захеджировать инфляционные риски.