«Фридом Финанс»: Пара USD/RUB может протестировать отметку 63

Российский рынок акций растет. Индекс Мосбиржи торгуется выше 3100 пунктов, отдельные бумаги за день прибавили около 5%. Доллар и евро теряют по 30-40 копеек.

Драйвером роста стал отскок котировок нефти. Brent дорожает на 1,7%, WTI – на 2,6%. Цены на североморский эталонный сорт в моменте доходили до $55,65 за баррель, что на $1,7 выше локального дна. Начало торгов было гораздо менее удачной: нефть торговалась на годовых минимумах. Полагаем, что цены на черное золото способны вырасти до отметки $56,7-56,8.



Тон торгам задает нефть, но в лидерах роста не только нефтяники. Заметно лучше рынка торгуется Русал (+4,8%). Компания объявила о приостановке добычи в Гайане из-за дестабилизации ситуации в стране. Это решение порадовало инвесторов, да и доля российского бизнеса в этой стране не велика. Среди нефтегазовых компаний лидирует Сургутнефтегаз (+4,4%). Компания в январе сократила добычу, но увеличила экспорт за рубеж. По нашим оценкам, у компании высокие шансы прибавить до 20% от текущих значений в течение нескольких дней.



Яндекс (+3,4%) сегодня дорожает на фоне необычной новости: в службу доставки Яндекс.Еда устроился чемпион-паралимпиец Михаил Асташов. Это сообщение транслировалось многими ведущими СМИ. На фоне роста интереса к сервису вверх пошли и котировки IT-компании.



Бумаги Транснефти (+3,3%) дорожают после объявления о том, что Белоруссия согласовала с Россией ремонт нефтепровода «Дружба». Это позволяет рассчитывать на благополучное разрешение конфликта, связанного с перекачкой загрязненной нефти. В число лидеров под вечер выбился и Аэрофлот (+2,8%), отчитавшийся о росте прибыли за 2019 года в 1,9 раза, до 5,3 млрд руб. По нашей оценке, бумаги авиаперевозчика по-прежнему недооценены. До конца недели мы можем увидеть возврат к уровням 120 руб.



Под давлением сегодня бумаги X5 Retail (расписки компании теряют 0,2%). Рынок пока неуверенно реагирует на новость о том, что ретейлер проиграл апелляцию против ФНС о доначислении налогов на 1,06 млрд руб. Арбитражный суд Москвы оставил без изменения первое решение по спору и признал взыскание законным.



Ключевые индексы сегодня умеренно волатильны. Индекс Мосбиржи торгуется в узком коридоре 3070-3005 пунктов, РТС держится внутри диапазона 1520-1550. Мы пока не видим оснований выхода из этих границ. Вместе с тем на валютном рынке наблюдается широкий разброс котировок. Мы полагаем, что пара USD/RUB к вечеру может протестировать отметку 63 сверху вниз, а EUR/RUB способна опуститься ниже 69,5. При этом уровни закрытия будут ближе к средним значениям диапазонов — 63,3 и 70,00 соответственно.