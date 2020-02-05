Комментарии

ПСБ: Ожидаем умеренного укрепления рубля на открытии торгов

5 февраля 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей утром демонстрирует восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 54,5 доллара за баррель, а большинство валют развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия вторника. При этом в перовой половине дня спрос на рубль может быть поддержан предстоящими аукционами по размещению «длинных» ОФЗ.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения американской валютой позиции в диапазоне 62,5 – 63,2 рубля. Однако инвесторам стоит помнить о рисках, связанных с распространением коронавируса. В случае снижения аппетита к рисковым активам, покупки в долларе активизируются, что позволит американской валюте предпринять попытку пробоя сопротивления на уровне 63,2 и закрепления над ним.

Напомним, что днем ранее, несмотря на провал, прошедший на рынке энергоносителей в рамках вечерней сессии, рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро упали на 1% и 1,1% соответственно. Поддерживающим фактором для рубля выступила динамика валют развивающихся стран.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились #ипотека
Выдача ипотеки в Иркутской области в декабре 2019 года увеличилась на 9% - Росреестр
Банк «Открытие» в Иркутске втрое увеличил выдачи ипотеки в 2019 году
Ипотека-2019: объемы выдачи упали, несмотря на снижение ставок до минимумов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги