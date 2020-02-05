ПСБ: Ожидаем умеренного укрепления рубля на открытии торгов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей утром демонстрирует восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 54,5 доллара за баррель, а большинство валют развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия вторника. При этом в перовой половине дня спрос на рубль может быть поддержан предстоящими аукционами по размещению «длинных» ОФЗ.



В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения американской валютой позиции в диапазоне 62,5 – 63,2 рубля. Однако инвесторам стоит помнить о рисках, связанных с распространением коронавируса. В случае снижения аппетита к рисковым активам, покупки в долларе активизируются, что позволит американской валюте предпринять попытку пробоя сопротивления на уровне 63,2 и закрепления над ним.



Напомним, что днем ранее, несмотря на провал, прошедший на рынке энергоносителей в рамках вечерней сессии, рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро упали на 1% и 1,1% соответственно. Поддерживающим фактором для рубля выступила динамика валют развивающихся стран.

