ПСБ: Индекс МосБиржи сможет продолжить позитивную динамику

Мировые рынки смогли вчера неплохо вырасти на фоне ослабления опасений относительно распространения эпидемии коронавируса и мер стимулирования со стороны Народного Банка Китая. Китайский регулятор предоставил за понедельник-вторник ликвидности в объеме 1,7 трлн юаней, сумев значительно ослабить напряжение на местных финансовых рынках, причем ряд экспертов ждет дальнейших стимулирующих мер от НБК. На рынках сформировался консенсус, что эпидемия коронавируса в КНР останется, благодаря карантинным мерам властей и усилиям медиков, локализованной по масштабам и времени и, хотя и приведет к саду экономической активности в КНР и мировой торговле в первом квартале не окажет сильных среднесрочных негативных последствий для мировой экономики. На это, в частности, упирают и ведущие инвестдома: так, согласно консенсус Reuters отрицательный вклад эпидемии в темпы роста мирового ВВП, если острая ее фаза, как предполагается, завершится в 1-м квартале, составит лишь 0,2%-0,3%. На этом фоне тема c коронавирусом отошла на второй план, позволив фондовым рынкам во вторник перейти к уверенному росту: MSCI EM подскочил на 2.4%, развитые рынки, по MSCI World, выросли на 1,4%, причем американский NASDAQ Composite смог, благодаря развитию ралли в hi-tech, обновить исторические максимумы.

Настроения на мировых рынках по состоянию на утро среды инерционно также остаются сдержанно-позитивными, определить развитие настроений на рынках могут публикации экономических данных. Умеренный рост утром демонстрируют азиатские индексы, подрастают фьючерсы на нефть. Однако фьючерсы на американские индексы в слабом минусе, отражая неуверенность инвесторов в сохранении импульса к росту после бурного взлета накануне. Определенным сдерживающим фактором выступает и снижение январского PMI в секторе услуг КНР (51,8 пункт против 52,5 пунктов месяцем ранее). Сегодня рынки могут перейти к консолидации в течение дня, а определят их динамику по итогам дня, по нашему мнению, публикации страновых PMI в секторе услуг и данные по рынку труда в США от ADP. В фокусе будут и возможные новости от ОПЕК+.

Вчера российский фондовый рынок перешел к уверенному росту, отражая улучшение настроений на мировых рынках и ослабления опасений относительно экономических последствий эпидемии в КНР: росли все сектора, в лидерах роста – акции горнодобычи во главе с НорНикелем и РусАлом, финансовый (ВТБ) и транспортный (Аэрофлот) сектора. Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи сможет продолжить позитивную динамику и выйдет, в отсутствие негатива от ОПЕК+, в зону 3100-3150 пунктов. Из значимых корпоративных событий сегодня - финотчетность ММК.