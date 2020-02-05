ПСБ: Ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов

Настроения на мировых рынках по состоянию на утро среды инерционно также остаются сдержанно-позитивными, определить развитие настроений на рынках могут публикации экономических данных.

Ждем, что индекс МосБиржи постарается продолжить позитивную динамику и выйти, в отсутствие негатива от ОПЕК+, в зону 3100-3150 пунктов.

Ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов, а в рамках сегодняшней сессии сохранения долларом позиции в диапазоне 62,5 – 63,2 рубля.

До конца текущей недели конъюнктуру российского рынка будут определять два фактора: меры борьбы с «коронавирусом» и заседание ЦБ по ключевой ставке.

Погрузка на сети ОАО "РЖД" в январе снизилась на 4,9% г/г

НАШЕ МНЕНИЕ: По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "РЖД" в январе 2020 года составила 100,2 млн тонн, что на 4,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в начале года негативная тенденция, которая прослеживалась в течение прошлого года, продолжилась. Мы ожидаем роста погрузки на сети РЖД во втором и третьем квартале на фоне предполагаемого ускорения реализации национальных проектов и начала нового цикла активности в строительной отрасли.

Падение чистого экспорта ограничило рост реального ВВП в 2019 год

НАШЕ МНЕНИЕ: Драйвером экономического роста оставалось (как и в 2017-2018 годах) конечное потребление домохозяйств (+2,3% по итогам года). Заметную поддержку этому росту оказало снижение инфляции. Валовое накопление основного капитала продолжало демонстрировать умеренные темпы роста, отражая слабость инвестиционной активности. В 2019 году зафиксировано заметное снижение чистого экспорта (-30,4% в реальном выражении, после роста на 29,9% в 2018 году), которое было обусловлено спадом реальных объёмов экспорта при росте импорта. В наступившем году мы прогнозируем сохранение проблем с динамикой чистого экспорта. Внешний спрос будет оставаться под давлением, в т.ч. на фоне эпидемии в Китае. В то же время, усиление мер экономической политики (рост госрасходов, снижение ставки, повышение доступности кредитов и т.д.) ориентированных на стимулирование внутреннего спроса, должны обеспечить рост инвестиционной активности и поддержать растущую динамику конечного потребления. Прогноз роста реального ВВП на 2020 год сохранен на уровне 1,9%.