ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3070-3110 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в символическом минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3070-3110 пунктов. Brent торгуется по $54,14 за баррель, прибавляя 0,33%. Рубль в минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,1-63,4 руб., а по паре евро/рубль – 69,7-70,0. Евро/доллар торгуется на отметке 1,104.

По информации из деловых кругов, падение цен на нефть и биржевых индексов, вызванное информацией о якобы идущей семимильными шагами коронавирусной инфекции, может оказаться достаточно масштабным и характеризующим стратегию мировых инвестбанков на управляемую пошаговую стерилизацию «биржевого навеса» над глобальной экономикой для подготовки захвата наиболее ценных активов на завершающем этапе.

Если это верно, то, конечно, правильная стратегия – это выход в кэш и в пока еще относительно доходные российские бонды. Однако, с нашей точки зрения, обесценение активов и масштабный кризис до президентских выборов в США очень маловероятен. Озвученная Росстатом цифра объёма российской экономики 2019 года в текущих ценах 109,36 трлн руб. соответствует номинальному ВВП в $1,692 трлн, что по отношению к показателю 2018 года ($1,657 трлн) означает рост на 2,1%, что существенно выше официально заявленных 1,3% (с учётом инфляции). Напомним, что пока все в глобальном мире считается в долларах. Не самый плохой результат у Российской Федерации.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»