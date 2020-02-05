Комментарии

Альфа-Банк: Восстановление или небольшой отскок? Вчера на фоне восстановления цен на сырьевых рынках доверие глобальных инвесторов укрепилось, и этот оптимизм вызвал рост российских индексов – индекс РТС повысился на 1,7% до 1 547 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 0,9% до 3 098 пунктов; в лидерах роста были акции горно-металлургических компаний.



Российский рынок акций сегодня будет ориентироваться на настроение мировых рынков Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет демонстрировать небольшой рост на фоне оптимизма на глобальных рынках. Ценам на сырьевые товары оказывают поддержку дальнейшие стимулы китайского правительства, что поддержит интерес к акциям горно-металлургических компаний. Тем не менее, поскольку вирус продолжает распространяться (почти 25 000 человек инфицировано, смертность достигла 500 человек), его экономические и гуманитарные последствия пока оценить сложно. Таким образом, оптимизм на рынках может оказаться преждевременным. Кроме того, Россия ориентируется на настроение глобальных инвесторов. Сегодня рынок будет следить за вторым днем работы заседания OPEC+.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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