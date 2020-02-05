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Курсы валют ЦБ РФ на 5 февраля: 63,1742 руб/доллар США и 69,7443 руб/евро

5 февраля 2020
ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1742 руб.
  • 1 евро - 69,7443 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,2489 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,41%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3822 р. (0,55%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4958 р. (0,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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