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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 февраля: 3 204,3899 руб/1 г золота и 36,2400/1 г серебра

5 февраля 2020
ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 204,3899 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,2400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 998,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 902,8501 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7101 р. (1,22%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,39%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,5700 р. (2,18%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 216,0302 р. (4,61%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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