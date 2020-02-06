«Фридом Финанс»: Прогноз по индексу Мосбиржи – 3110 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:



Индексы на максимумах недели. Мосбиржа прибила более 1%, торгуясь на уровнях 3120-3140. Лучшие бумаги сегодня прибавили более 4%. Рубль в плюсе: доллар и евро теряют по 45 и 75 копеек соответственно.

Рынок разогрет внешним позитивом. Недельные запасы нефти в США, по данным Института нефти, сократились с 4,27 млн баррелей до 4,18 млн. Это вызвало взлет барреля с 54 долларов до 55,4, в моменте «Брент» доходил до 55,85. Затем Британия сообщила о росте промпроизводства и индексе деловой активности в январе. Параллельно с этим США отчитались о росте занятости за первый месяц года (+291 тыс рабочих мест при ожидаемых 156 тысячах). Все это добавило игрокам веру в рост мировой экономики и «зарядило» фондовый рынок.

Из российских нефтяников сегодня в плюсе «Газпромнефть» (+2,4%) и «Сургутнефтегаз» (+2,2%). Однако лучше всех сегодня торгуется «Аэрофлот» (+4,1%) – на фоне новостей, что компания вывезет из Китая порядка 1,4 тысяч пассажиров, прилетевших туда другими компаниями. Следом за перевозчиком в топе лидеров роста идет ФСК ЕЭС (+3,1%). Сообщалось, что компания разместила 2/3 выпуска облигаций на 10 миллиардов. А также о ряде проектов, связанных с модернизацией энергетической инфраструктуры. По нашему мнению, акции ФСК сейчас перегреты. Прежней динамики от них ждать в ближайшие дни не стоит.

В бумагах «Алросы» наблюдается сильный отскок (+2,8%). Компания активно росла на новостях, связанных с закупками камней для Гохрана, но затем уходила в отрицательную коррекцию. Сегодняшний рост происходит на фоне данных о снижении мирового спроса на алмазы, а также о переносе «Алросой» мартовских аукционов из Гонконга в Израиль. На наш взгляд, бумага сохраняет потенциал роста до 8% от текущих значений.

Приход холодов разогнал котировки некоторых энергетиков. Лучше всех по сектору сегодня смотрится «ТГК-1» (+2,2%). Сопоставимую динамику мы видим в «Норникеле» (+2,1%), «Ростелекоме» (+2%) и «Северстали» (+1,9%). Металлурги растут вслед за ростом мировых цен на металлы.

«Ростелеком» дорожает на фоне новости, что компания направила в правительство проект развития сквозных технологий (распознавание речи, дополненной реальности), которые были оценены в сумму более 50 миллиардов рублей. Пока нет подробностей того, на каких условиях «Ростелеком» может в них участвовать. По нашему мнению. Акции компании локально переоценены. В покупках стоит ориентироваться на уровни на 14-16% ниже текущих значений.

Доллар и евро, на наш взгляд, сегодня чрезмерно ослабли. Даже в случае дальнейшего роста нефти валютный рынок ждет остановка: доллар в течение дня может дорожать до уровня 62,9 (на 25 копеек выше текущих значений). Евро вполне может подняться до планки 69,3 (на 35 копеек выше). Наш прогноз по индексу Мосбиржи – 3110 пунктов.