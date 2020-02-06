ИАЦ «Альпари»: Британская статистика и рост фондовых индексов придавили евро

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста находится австралийский доллар, в лидерах снижения – швейцарский франк.

С открытия европейской сессии евро пытался восстановиться, но оказался под давлением на фоне роста доходности 10-летних облигаций и падения кросс-пары евро/фунт.

Первым начал рост фьючерс на индекс S&P500, за ним повысилась доходность по облигациям, укрепился доллар США. Индекс вырос с 3294 до 3334, доходность US10Y – c 1,578% до 1,64%. Курс евро упал до 1,1013, в то время как фунт вырос до 1,3070.

Фондовые индексы отреагировали ростом на новость, что Китай достиг прогресса в поиске эффективного лекарства против нового коронавируса. Ведущие ученые в официальном протоколе Национальной комиссии здравоохранения Китая рекомендуют использовать два препарат «Арбидол» и «Дарунавир». Комиссия предупреждает, что до сих пор нет подтвержденного эффективного лечения.

Фунт резко подорожал после публикации британской статистики. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за январь составил 53,9 против 52,9 предварительных данных.

От пары евро/доллар ожидается непродолжительная консолидация. Падение может усилиться до 1,1010.

Опубликованная европейская статистика:

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за январь составил 52,5 (прогноз был 52,2, предыдущее значение было 52,8).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за январь составил 54,2 (прогноз был 54,2, предыдущее значение было 52,9).

Индекс розничных продаж в еврозоне за декабрь составил -1,6% м/м, +1,3% г/г (прогноз был -0,4% м/м, +2,6% г/г, предыдущее значение было +1,0% м/м, +2,2% г/).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»