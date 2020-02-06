«Фридом Финанс»: Рубль уверенно укрепляется

Аналитики «Фридом Финанс»:



Рынок акций рванул вверх. Индекс Мосбиржи поднялся к отметке 3130, в плюсе торгуется большинство бумаг. Лидируют «Аэрофлот», «Сургутнефтегаз» и «Яндекс». Незначительно дешевеют производители драгметаллов, ретейлеры и застройщики. Доллар в паре с рублем опустился до отметки 62,65.



Позитивный драйвер отечественным фондовым площадкам обеспечивает динамика цен на углеводородное сырье. Нефть за сутки подскочила на 3%. Brent колеблется в диапазоне $55,6-55,8. Это существенно выше минимумов ($53,7), которые мы видели в начале недели. Игроки реагируют на данные по недельным запасам нефти в США. По расчетам API, запасы сократились на 90 тыс. баррелей. Вечером будет опубликован официальный отчет EIA по объемам запасов нефти и нефтепродуктов. Консенсус предполагает сокращение показателей. По нашему мнению, локально нефть перекуплена и ее ждет откат ближе к $55, даже если данные по запасам совпадут с прогнозом.



«Сургутнефтгаз» (+3,9%) оказался в числе основных бенефициаров дорожающей нефти. Бумаги компании растут в отсутствие других новостей. По нашему мнению, среднесрочно котировки способны подняться на 10-13%.



Еще активнее сегодня дорожает «Аэрофлот» (+5,3%). В СМИ попала информация о том, что компания продолжает возить туристические группы из Китая в Москву, несмотря на ограничения, наложенные китайскими властями. Перевозчик осуществляет транзитные рейсы из Азии в Европу, проводя медобследование пассажиров в аэропорту Шереметьево. Мы рассматриваем данную историю как спекулятивную. «Аэрофлот» не исчерпал потенциал роста, но от текущих значений его ждет коррекция на 3-4%.



«Ленэнерго» (+2,6%) тоже в числе лидеров роста на фоне успешного размещения облигаций на 10 млрд руб. в рамках реструктуризации ранее взятого на себя долга. Агентство АКРА сегодня присвоило выпуску максимальный рейтинг надежности(AAA), что вызвало позитивную реакцию рынка. Мы осторожно оцениваем акции «Ленэнерго», не исключая возврата к уровням 7,3-7,5 руб., что на 4-7% выше текущих значений.



Бумаги Яндекса (+2,2%) сегодня установили очередной исторический рекорд, поднявшись выше 3000 руб. В моменте стоимость акции достигала 3070 руб. В последние дни вокруг компании сложился позитивный информационный фон. В частности, котировки поддерживают сообщения о том, что бортовые компьютеры Яндекс.Авто будут продаваться у дилеров-партнеров. По нашему мнению, это упрочит позиции IT-гиганта в автомобильном сегменте. Мы не исключаем роста котировок Яндекса до 3500 руб. к концу февраля.



Аутсайдеров среди крупных компаний немного. Это в первую очередь поставщики драгметаллов «Полиметалл» (-1,8%) и «Полюс» (-1,3%). Их бумаги снижаются из-за ослабления инвестиционного интереса к защитным активам вообще и к золоту в частности. Незначительно теряют в цене АФК «Система» (-0,6%), X5 Retail Group (-0.5%) и ПИК (-0,5%). В пределах 0,2% скорректировался ММК, отчитавшийся о снижении чистой прибыли по МСФО на 35% в 2019 году. Вместе с тем этот негатив компенсировало сообщение о том, что 100% чистого денежного потока компания направит на дивиденды.



Рубль сегодня уверенно укрепляется, торгуясь около 62,6 в паре с долларом и по 69 в паре с евро. Мы ожидаем, что в течение дня пара USD/RUB достигнет отметки 62,9, а EUR/RUB будет вблизи 69,4.