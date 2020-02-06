«Фридом Финанс»: Январский PMI успокоил инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские акции 4 февраля продемонстрировали мощный отскок, так что убедительным ростом завершилась вторая сессия подряд. Это сигнализирует об ослаблении опасений, связанных с коронавирусом и вызвавших распродажи на прошлой неделе. Инвесторов удовлетворили усилия правительства Китая и других стран по сдерживанию распространения инфекции и ограничению влияния этого фактора на финансовые рынки. Индекс Nasdaq прибавил 2,1% и закрылся на рекордном уровне. Что касается широкого рынка, то рост показали все сектора за исключением коммунального. По итогам дня S&P500 повысился на 1,5%, до 3298 пунктов.

Мировые фондовые площадки продолжают отскок вверх благодаря сильным данным по деловой активности развитых стран в январе. Результат оказался лучше ожиданий, что снижает опасения насчет замедления глобальной экономики и способствует оптимистичным настроениям. Тем не менее угроза распространения коронавируса сохраняется. Число летальных исходов достигло 492. Кроме того, тревогу вызвало заявление советника президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, пообещавшего принять ответные меры, если Китай не выполнит обязательства первой фазы торговой сделки из-за эпидемии.

Азиатские площадки продолжают восстановление. Японский Nikkei и шанхайский CSI 300 прибавляют больше 1%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,4%. Меры по поддержке экономики со стороны китайских властей смогли снять панику на рынках. Европейские биржи открылись ростом почти на 0,5% при поддержке уверенных данных PMI. Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit в январе повысился до 51,3, тогда как консенсус предполагал сохранение показателя на уровне 50,9.

Спрос на безопасные активы продолжает слабеть. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,63%. Золото торгуется без изменений, опустившись ниже $1560 за унцию. Нефть марки Brent сумела пройти выше $55 за баррель. Вместе с тем стало известно, что Саудовской Аравии и России пока не удалось договориться о дополнительном сокращении производства на 500 тыс. баррелей в сутки. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается вновь закрепиться выше 3300 пунктов.

Из макроэкономических новостей наибольший интерес представляют данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Если будет зафиксирован ожидаемый рост показателя, это укрепит веру инвесторов в восстановление экономической активности и положительно повлияет на динамику фондовых площадок.

До открытия рынка сегодня отчитаются General Motors Co, а также гиганты сектора здравоохранения Merck&Co и Humana. GM ждет снижения выручки и прибыли. Инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента о последствиях коронавируса для бизнеса компании в Китае и прогнозы на 2020 год. Merck&Co ждет уверенного повышения продаж благодаря спросу на лекарство Keytruda. Humana также обещает показать сильные результаты, но риски, связанные с президентскими выборами, могут оказывать давление на ее акции. После закрытия торгов выйдет отчет Qualcomm Co. Развитие сетей связи 5G остается главным потенциальным драйвером роста для компании.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему неоднозначна. Индекс остается выше линии тренда, тянущейся с октября 2016 года, и пытается вернуться на локальную линию тренда, берущую начало в октябре 2019-го. Насколько успешной будет эта попытка, судить пока затруднительно, так как индекс MACD остается подавленным. Тем не менее в последние два дня показатели момента RSI и MACD улучшились.